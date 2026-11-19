В Германии накануне Рождества отменили не менее девяти праздничных ярмарок и зимних мероприятий. Причинами стали нехватка денег в муниципальных бюджетах, подорожание мер безопасности и организационные проблемы. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Одна из отмен произошла в Кирххайме под Мюнхеном. Местные власти отказались от традиционной рождественской ярмарки из-за бюджетного кризиса. Муниципалитет рассчитывал получить около 22 миллионов евро налоговых поступлений от бизнеса, но теперь ожидает лишь 15 миллионов. Из-за образовавшейся дыры в бюджете город вынужден сокращать необязательные расходы.

В других городах причины оказались самыми разными. В Ганновере отменили праздничное мероприятие «Рождество над крышами города», хотя остальные ярмарки в центре продолжат работу. В Берлине организаторы зимнего праздника не смогли получить подходящую площадку, а в баварском Винтерхаузене проведению ярмарки помешали дорожные работы.

В замке Тримбург возникли проблемы с обеспечением второго эвакуационного пути. А в Таннхаузене причиной отмены стало состояние леса на праздничной площадке: из-за засухи и короеда пришлось удалить значительную часть деревьев.

Финансовые трудности затрагивают и действующие ярмарки. Согласно исследованию Немецкого объединения городского маркетинга, в 2025 году лишь 1,7% опрошенных организаторов смогли получить прибыль с учётом всех расходов. При этом на обеспечение безопасности уходила примерно четверть бюджета.

Почти три четверти участников исследования опасаются, что без изменения условий финансирования в ближайшие годы рождественских ярмарок в Германии станет меньше. Некоторые организаторы уже сокращают развлекательные программы и повышают плату за торговые места.