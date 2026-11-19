Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились до исторического минимума для середины ноября. В «Газпроме» также сообщили о сложной ситуации с газовыми резервами Нидерландов.

«Особенно сложная ситуация наблюдается в Германии и Нидерландах, где расположены одни из крупнейших мощностей хранения газа в ЕС. Заполненность ПХГ этих стран – всего 57,1% и 60,7% соответственно. Для Германии это абсолютный минимум для середины ноября», — говорится в сообщении компании.

Сложная ситуация наблюдается и в Европе в целом. По оценке «Газпрома», уровень заполненности подземных хранилищ опустился ниже 70%. Это самый низкий показатель для середины ноября за всю историю наблюдений.

Европейские страны начали сезон отбора газа 28 октября с запасами на уровне 74,9% от общей вместимости хранилищ. Такой показатель также стал историческим минимумом. В Германии к этому моменту подземные резервуары были заполнены лишь на 61,6%.

На фоне похолодания газ из европейских хранилищ начали расходовать рекордными темпами. По данным «Газпрома», максимальные показатели суточного отбора фиксировались 28 и 29 октября, а также 1, 2, 4, 5 и 6 ноября.

В компании предупреждали, что интенсивное использование подземных резервов ускоряет сокращение запасов и может создать риски для надёжного газоснабжения зимой.

Ранее Международное энергетическое агентство допустило, что к концу отопительного сезона заполненность европейских газохранилищ может опуститься ниже 10%. Такой сценарий рассматривается при более холодной, чем обычно, погоде и сохранении перебоев с поставками сжиженного природного газа через Ормузский пролив.