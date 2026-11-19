Германия не рассматривает возвращение российского газа, несмотря на сокращение запасов в подземных хранилищах. В Москве считают, что Берлин пока не готов менять курс. Об этом «Известиям» сообщил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, для возобновления поставок недостаточно технической возможности — решение зависит прежде всего от позиции правительства Германии. Сейчас российская сторона не видит желания немецких властей возвращаться к закупкам.

«Ни того, ни другого нет и в помине», — охарактеризовал Любинский перспективы изменения позиции Берлина.

Ранее Life.ru писал, что Европа за неполные три недели отопительного сезона израсходовала уже десятую часть газа, закачанного в подземные хранилища летом. К 14 ноября их заполненность сократилась до 70,55% — минимального уровня для этой даты с начала наблюдений в 2011 году. С 28 октября, когда европейские страны перешли к активному расходованию запасов, чистый отбор газа приблизился к 5 миллиардам кубометров.