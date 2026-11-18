Германия не сможет взыскать с Украины компенсацию за подрыв «Северных потоков» только на основании приговора предполагаемым диверсантам. Для привлечения государства к ответственности потребуется отдельное международное разбирательство, объяснил эксперт по финансированию морских транспортных активов Алексей Пономарев в беседе с РИА «Новости».

«Тут потребуется параллельное международное разбирательство, чтобы доказать вину государства. Но оба процесса могут идти параллельно и не вытекать один из другого», — пояснил Пономарев.

По словам эксперта, немецкий суд вправе привлечь к ответственности конкретных исполнителей, пособников и организаторов диверсии, но не может вынести приговор целому государству. Даже если следствие докажет, что предполагаемые подрывники действовали по указанию украинских властей, для взыскания ущерба с Киева потребуются дополнительные юридические процедуры.

При этом сумма потенциальных претензий может достигать миллиарда евро. В неё входят стоимость повреждённых трубопроводов, убытки операторов, расходы на газ и запуск энергетических проектов. Взыскать такие деньги с отдельных обвиняемых, по оценке Пономарева, практически невозможно.

Одним из вариантов остаётся обращение в Международный суд ООН. Однако, как пояснил юрист Денис Быканов, для рассмотрения такого спора необходимо согласие Украины на юрисдикцию суда. Поэтому даже при установлении причастности государственных структур добиться компенсации будет непросто.

Тем временем Высший земельный суд Гамбурга рассматривает дело украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. По версии следствия, группа предполагаемых диверсантов использовала арендованную яхту «Андромеда», с которой водолазы доставили взрывные устройства к трубам на дне Балтийского моря. Кузнецов отказывается давать показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дополнительным фактором может стать интерес США к восстановлению повреждённой инфраструктуры. Профессор Константин Поздняков допускает, что возможное участие американских инвесторов способно усилить политическое внимание к расследованию. Однако коммерческие интересы Вашингтона сами по себе не влияют на юридическую оценку действий обвиняемых.

Ранее Life.ru сообщал, что Высший земельный суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в участии в процессе над Сергеем Кузнецовым в качестве потерпевших. Компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пытались присоединиться к разбирательству, чтобы защитить свои интересы после разрушения газопроводов. До этого оператор второго трубопровода рассматривал возможность потребовать компенсацию непосредственно с обвиняемого.