Сразу два свидетеля по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» сообщили, что видели женщину среди экипажа яхты «Андромеда», которую немецкое следствие связывает с диверсией. Показания прозвучали в Высшем земельном суде Гамбурга, передаёт РИА «Новости». До этого о возможном присутствии женщины на борту говорили только представители обвинения.

Бывший начальник порта Вик на острове Рюген рассказал, что на яхте находились шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина. При этом подробно описать их внешность свидетель не смог, сославшись на плохую память на лица.

Ещё один свидетель, яхтсмен из Берлина, утверждает, что встречал «Андромеду» в двух небольших гаванях во время путешествия по Балтийскому морю. Особенно ему запомнилась женщина, которой на вид было меньше 40 лет. Он также назвал незнакомку привлекательной. При этом установить её личность по этим показаниям пока не удалось.

«Я её видел, у неё были темно-русые или каштановые волосы до плеч или длиннее», — рассказал мужчина.

Ранее Life.ru рассказывал о новых подробностях аренды «Андромеды». По словам сотрудника чартерной компании, предполагаемые участники диверсии уверенно управлялись с яхтой и не нуждались в инструктаже. При оформлении аренды они предъявили документы, подлинность которых впоследствии вызвала вопросы у следствия.

Также Life.ru рассказывал, что суд в Гамбурге отказался прекращать дело о подрыве «Северных потоков». На скамье подсудимых находится украинец Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура обвиняет в руководстве группой диверсантов. По версии следствия, именно эта группа заложила взрывчатку на газопроводах в Балтийском море. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм, повредив три из четырёх ниток трубопроводов. Киев свою причастность к диверсии отрицает.