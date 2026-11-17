В Германии продолжается судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». На очередном заседании появились новые подробности о предполагаемых участниках диверсии: выяснилось, что они уверенно управляли парусной яхтой и пользовались документами, которые могли быть поддельными. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на материалы слушаний в Высшем земельном суде Гамбурга.

Одним из свидетелей стал сотрудник чартерной компании из Ростока, передавший предполагаемым диверсантам яхту «Андромеда». По его словам, в сентябре 2022 года за судном пришли трое или четверо мужчин среднего возраста. Они разговаривали на английском с заметным акцентом, предъявили документы и внесли залог в размере тысячи евро наличными.

Обычно перед арендой парусной яхты клиентам подробно объясняют правила управления судном и особенности оборудования. Однако в этот раз привычный инструктаж не понадобился: мужчины уже знали, как обращаться с яхтой, и уверенно ориентировались в вопросах судовождения.

Примерно через две недели судно вернули в порт, после чего экипаж бесследно исчез. По словам свидетеля, «Андромеда» находилась в грязном состоянии и имела повреждения. В частности, перестал работать электрический подъёмник купальной платформы. Сотрудник чартерной компании отдельно подчеркнул, что такая неисправность не могла возникнуть из-за сильной волны.

На том же заседании суду представили фотографии предположительно поддельных украинских паспортов, которыми могли пользоваться участники группы. Также были оглашены сведения польских властей об их перемещениях. Согласно этим данным, документы впервые выдали в 2022 году — непосредственно в год подрыва газопроводов. По ним предполагаемые диверсанты въезжали из Украины в Польшу в августе и сентябре, затем направлялись в Германию, а незадолго до взрывов возвращались обратно.

Обвиняемым по делу проходит 50-летний бывший офицер украинских сил специальных операций Сергей Кузнецов. Немецкое следствие считает его организатором группы из семи человек, которая, предположительно, действовала с 10 по 22 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии обвинения, участники операции установили на газопроводах не менее шести взрывных устройств с часовым механизмом.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, после чего передали Германии. Ему предъявлены обвинения, в том числе в совершении взрывов, разрушении сооружений, нарушении работы общественных предприятий и военном преступлении. Свою вину обвиняемый пока не признал, а окончательное решение о его виновности предстоит принять суду.

Первый процесс по делу о подрыве «Северных потоков» начался в Гамбурге 14 октября 2026 года. Изначально суд планировал провести 24 заседания до конца января 2027-го, однако график расширили ещё на 19 слушаний — теперь разбирательство рассчитано как минимум до июня следующего года.

Взрывы на трёх нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате диверсии были зафиксированы четыре утечки газа. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.