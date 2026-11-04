Организаторы диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» потратили около 11 тысяч евро на аренду яхты «Андромеда». Именно на этом судне, по версии немецкого следствия, группа доставила взрывчатку в Балтийское море. Подробности сделки раскрыл сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (БКА), выступивший свидетелем в Высшем земельном суде Гамбурга, передаёт агентство dpa.

На допросе выяснилось, что арендаторы предъявляли к судну особые требования. Им требовалась яхта без капитана и автоматической идентификационной системы (АИС), которая позволяет отслеживать местоположение кораблей и передавать навигационные данные. Кроме того, заказчики интересовались возможностью получить генератор и небольшую надувную лодку, однако у прокатной компании такого оборудования не оказалось.

В итоге выбор пал на 15,5-метровую «Андромеду», рассчитанную на 11 человек. Яхту забронировали на период с 27 августа по 24 сентября 2022 года. Договор подписал мужчина, предъявивший румынский загранпаспорт на имя Марку Штефана. Немецкие следователи считают документ поддельным.

Вернули судно в порт Ростока 23 сентября — за три дня до взрывов на газопроводах. По версии обвинения, к тому моменту на трубопроводах уже были установлены взрывные устройства с таймерами.

Следствие вышло на след «Андромеды» не сразу. Как рассказал представитель БКА, 14 октября 2022 года правоохранители получили сведения от Федерального ведомства по охране конституции, выполняющего функции контрразведки. После этого оперативники начали искать морское судно, на котором предполагаемые диверсанты могли добраться до района острова Борнхольм.

Сначала полицейские проверили около десяти компаний, сдающих яхты в Ростоке. В конце концов их внимание привлекла фирма, зарегистрированная на острове Рюген и работавшая в яхтенной гавани Хоэ Дюне. Именно через неё, как установило следствие, была арендована «Андромеда».

Подробности стали известны 4 ноября на третьем заседании по делу о подрыве «Северных потоков». На скамье подсудимых находится 50-летний бывший офицер украинского спецназа Сергей Кузнецов. Прокуратура ФРГ считает его руководителем группы, организовавшей диверсию в сентябре 2022 года.

Как ранее сообщал Life.ru, немецкие прокуроры квалифицировали предполагаемые действия Кузнецова как военное преступление, связанное с нападением на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По версии обвинения, операция проводилась с ведома государственных структур Украины. Киев причастность к взрывам отрицает.

Сам процесс начался в Гамбурге 14 октября 2026 года. Кузнецов, задержанный в Италии в августе 2025-го и впоследствии переданный немецким властям, отказался давать показания. Его адвокаты оспаривают обвинения и настаивают на нарушениях процессуальных прав подзащитного.

В конце октября защита попыталась добиться прекращения разбирательства. Life.ru писал, что адвокаты ссылались на обязательства Кузнецова по сохранению украинской военной тайны, которые, по их мнению, не позволяют ему полноценно защищаться в суде. Однако 27 октября судьи отклонили ходатайство, после чего рассмотрение дела продолжилось.

На заседании 4 ноября также изучали последствия взрывов для судоходства. Эксперт Университета бундесвера в Гамбурге заявил, что небольшие суда, окажись они в непосредственной близости от места подрыва, практически неизбежно затонули бы. Более крупные корабли могли получить повреждения, хотя вероятность их опрокидывания специалист оценил значительно ниже.