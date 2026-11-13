Вопрос о компенсации ущерба от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» необходимо решать после установления непосредственных исполнителей и заказчиков диверсии. При этом возмещения могут потребовать не только российские компании, но и зарубежные участники проекта. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на церемонии в Киле, отвечая на вопрос РИА «Новости» о судебном процессе в Гамбурге.

«Крайне важно, чтобы преступление было расследовано, чтобы были установлены и непосредственно исполнители, и, разумеется, заказчики всего этого дела», — подчеркнул дипломат.

По словам Нечаева, взрывы нанесли ущерб не только России, но и Германии, а также международным экономическим операторам, участвовавшим в строительстве газопроводов. Поэтому обсуждать возмещение убытков, по его мнению, следует после установления всех причастных к произошедшему.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В результате были повреждены три из четырёх ниток трубопроводов. Германия начала расследование диверсии, а в октябре 2026 года в Гамбурге стартовал судебный процесс в отношении гражданина Украины, которого немецкая прокуратура обвиняет в организации нападения на энергетическую инфраструктуру.

Ранее Life.ru сообщал, что разбирательство по делу о подрыве «Северных потоков» продлится как минимум до июня 2027 года. Высший земельный суд Гамбурга назначил ещё 19 заседаний на период с февраля по июнь. Процесс начался 14 октября, а его завершение пока не определено. Обвиняемым проходит бывший офицер украинского спецназа, который, по версии следствия, руководил группой диверсантов. Свою виновность он не признал.