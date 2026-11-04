Судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» продлится как минимум до середины июня 2027 года. Высший земельный суд Гамбурга назначил ещё 19 заседаний, сообщила руководитель его пресс-службы, судья Марайке Францен.

Дополнительные слушания распределены на пять месяцев: шесть пройдут в феврале, три — в марте, четыре — в апреле, пять — в мае и одно — в июне. Дата завершения процесса пока не определена.

Подсудимый — бывший офицер украинских сил спецназначения Сергей Кузнецов. Ему вменяют военное преступление, связанное с нападением на гражданские объекты, организацию взрыва, разрушение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Его виновность судом не установлена.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, затем передали Германии. Разбирательство в Гамбурге началось 14 октября 2026 года — спустя четыре года после взрывов на газопроводах в Балтийском море.

Напомним, три из четырёх ниток двух газопроводов были повреждены взрывами в 2022 году. Президент России Владимир Путин назвал случившееся прямыми террористическими актами. Следствию на Западе так и не удалось установить главных заказчиков теракта, при этом Москву к материалам дела не допускают. Немецкий журналист Оливер Шрём провёл собственное расследование диверсии и пришёл к выводу о следе ЦРУ в деле подрывов.