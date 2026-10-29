«‎Останется в силе»: ЕС принял решение о судьбе «Северного потока» после СВО

Евросоюз не намерен возобновлять импорт российского газа по «Северному потоку» даже после завершения конфликта на Украине. Действующее законодательство ЕС предусматривает поэтапный отказ от российского топлива независимо от возможных мирных договорённостей. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе 28 октября.

Представителя ЕК попросили прокомментировать сообщения о возможных переговорах России и США по восстановлению газопровода. В частности, журналисты поинтересовались, сможет ли «Северный поток» снова заработать после заключения мирного соглашения по Украине.

Пинью напомнила, что европейские страны уже приняли законодательные ограничения на импорт российского топлива. По её словам, Брюссель не собирается возвращаться к прежней энергетической зависимости от Москвы.

«У нас уже действует законодательство, которое запрещает нам импортировать газ из России, и оно останется в силе», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Её коллега, представитель ЕК по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, уточнила, что отказ от российского газа закреплён в программе REPowerEU. Эти нормы не привязаны к санкциям или конкретным геополитическим событиям, поэтому прекращение боевых действий само по себе не отменит установленные ограничения.

Согласно утверждённому графику, импорт российского сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам должен прекратиться в январе 2027 года. Закупки трубопроводного газа планируется завершить осенью того же года. Таким образом, к концу 2027-го Евросоюз рассчитывает полностью отказаться от поставок российского газа. При этом Итконен отдельно оговорила, что вопрос о техническом возобновлении работы самого газопровода не относится к полномочиям Еврокомиссии.