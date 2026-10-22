Европа откроет «Северные потоки»: Дмитриев объяснил, почему отказ от российского газа не продлится вечно

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» неизбежно возобновят работу, поскольку европейские страны не смогут бесконечно отказываться от российских энергоресурсов. Такую уверенность выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его мнению, дальнейшее подорожание энергии заставит европейских потребителей и политиков пересмотреть своё отношение к закупкам российского топлива.

«Когда люди начнут платить в 2-3 раза больше за энергию в Европе, покупка энергоресурсов у России абсолютно неизбежна, и политики, которые это отрицают, проиграют по всем фронтам», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ также обратил внимание, что, несмотря на ограничения и рост стоимости энергоресурсов, европейские страны продолжают закупать российский газ. По его оценке, экономические обстоятельства в конечном итоге окажутся сильнее политических разногласий.

Напомним, работа «Северного потока» прекратилась в 2022 году. В сентябре того же года на магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, повредившие три из четырёх ниток. Единственная уцелевшая нитка второго газопровода так и не была введена в эксплуатацию.