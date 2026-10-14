Сотрудники ЦРУ на начальном этапе не возражали против планов подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и даже обещали финансовую помощь организаторам. Об этом немецкий журналист-расследователь Оливер Шрём рассказал 13 октября в интервью телеканалу ntv.

По данным журналиста, отношение американской разведки к операции изменилось после того, как о подготовке диверсии узнала нидерландская разведка. В ЦРУ, предположительно, опасались, что сведения о контактах с организаторами станут достоянием общественности. После этого американская сторона предупредила Германию и других союзников о готовящемся подрыве.

Шрём и его коллега Ульрих Тиле изучали обстоятельства диверсии для книги «Взрыв» (Die Sprengung). По утверждению журналистов, к организации операции причастны бывший руководитель украинской военной разведки Василь Бурба и экс-сотрудник спецслужб Роман Червинский. Сергей Кузнецов, также бывший сотрудник спецслужб, предположительно, руководил группой, которая непосредственно осуществила подрыв. В Гамбурге должен начаться судебный процесс по его делу.

Шрём утверждает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный знал о готовящейся операции и одобрил её. При этом журналист не считает, что диверсию заказал Владимир Зеленский. По его версии, организаторы конфликтовали с украинским руководством и могли действовать без его ведома, так как у Залужного есть свои политические амбиции.

«Дети ЦРУ» — так Шрём называет предполагаемых участников операции, объясняя это многолетним сотрудничеством американской разведки с украинскими военными и подготовкой кадров для украинской военной разведки после 2014 года. По его словам, организаторы использовали прежние контакты, когда начали прорабатывать план подрыва.

Шрём считает, что расследование и судебный процесс в Германии могут иметь серьёзные политические последствия. Если суд установит причастность украинских государственных структур к диверсии, это может обострить отношения Берлина и Киева и повлиять на общественную поддержку Украины в Германии.

Ранее стало известно, что суд Гамбурга назначил дополнительные заседания по делу о «Северных потоках». Помимо 16 заседаний, назначенных на октябрь—декабрь 2026 года, суд предусмотрел ещё восемь дней слушаний в январе 2027-го. Обвиняемый по делу — гражданин Украины Сергей Кузнецов — предстанет перед судом 14 октября. В этот день слушание начнётся в 11:00, в остальные дни разбирательство запланировано с 9:30 до 16:00. Последнее заседание в нынешнем расписании назначено на 17 декабря.