Замороженные российские активы могут стать источником средств для погашения кредита, предоставляемого Украине. Такой вариант озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я хочу отметить, что есть и другая возможность — использовать замороженные активы России, чтобы выплатить кредит по поддержке Украины», — заявила глава ЕК.

Предложение прозвучало во время презентации инициативы о выделении Киеву ещё 45 миллиардов евро в кредит. Вопрос дальнейшего использования российских средств по-прежнему обсуждается европейскими странами.

Около 200 миллиардов евро активов РФ сейчас заблокированы в депозитарии Euroclear. В Евросоюзе рассматривают возможность направить эти деньги на финансирование Украины, хотя Бельгия выступает против такого решения. Обсуждение сопровождается предупреждениями о возможных юридических и финансовых рисках.

В конце 2025 года государства ЕС договорились предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026–2027 годы. Для привлечения этой суммы предусмотрели совместные заимствования. При этом Чехия, Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании.

Москва неоднократно выступала против блокировки российских средств. Власти РФ считают подобные действия нарушением имущественных прав страны.

Банк России уже обратился с иском к Euroclear, потребовав возмещения убытков. Одновременно регулятор оспаривает в Суде Евросоюза ограничения, мешающие исполнению решений российских судов за пределами страны.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Euroclear Валери Урбен предупредила о возможном оттоке капитала из Евросоюза из-за планов использовать российские активы. По её словам, обсуждение подобных мер вызывает у международных инвесторов сомнения в надёжности европейской системы защиты собственности.