Россия подготовила дополнительные меры на случай конфискации своих замороженных за рубежом активов. В Москве пока не намерены раскрывать содержание ответных шагов, однако предупреждают, что возможное изъятие российских средств не останется без последствий. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, российские власти заранее проработали различные варианты реагирования на действия государств, которые рассматривают возможность распоряжения заблокированными российскими резервами. При этом конкретные инструменты Москва предпочитает пока не раскрывать.

«Наготове и иные дополнительные меры воздействия на случай, если основная часть наших активов все же будет нелегально изъята. Раскрывать их суть на данном этапе не считаем целесообразным», — подчеркнул Биричевский.

Представитель МИД заверил, что российская сторона намерена руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях. Это означает, что характер возможных ответных действий будет определяться решениями, которые примут иностранные государства в отношении российских активов.

Дипломат также призвал зарубежных партнёров учитывать не только предполагаемые финансовые выгоды от использования заблокированных средств, но и последствия таких решений.

«Рекомендовали бы объективно оценивать риски и последствия преступных действий, за которые непременно придется отвечать», — предупредил Биричевский.

Вопрос о судьбе российских резервов остаётся предметом разногласий внутри Евросоюза. После введения санкций в 2022 году значительная часть активов Банка России оказалась заблокирована в европейских финансовых организациях. Крупнейший объём этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Европейские власти уже используют доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине. При этом возможность распоряжения непосредственно основной суммой резервов вызывает дополнительные юридические и финансовые вопросы. В частности, обсуждаются механизмы передачи средств под управление общеевропейских структур.

Москва последовательно выступает против таких инициатив, считая их нарушением права собственности и международных обязательств. В Евросоюзе, в свою очередь, продолжают обсуждать правовые механизмы использования российских средств и возможное распределение рисков между государствами объединения. Окончательного согласованного решения о конфискации основной суммы активов пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила об угрозе оттока международного капитала из Евросоюза. По её словам, крупные инвесторы начали сомневаться в надёжности европейской финансовой системы на фоне дискуссий о судьбе российских резервов. Руководитель компании отметила, что доверие инвесторов напрямую зависит от соблюдения правовых норм и гарантий защиты собственности. Урбен также указала, что потеря этого доверия может осложнить финансирование оборонных, технологических и социальных проектов в Европе. На конец сентября 2026 года в Euroclear Bank находилось около 204 миллиардов евро российских активов.