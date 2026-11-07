В 2025 году из Германии выехали 288 579 граждан страны — это максимальный показатель за весь опубликованный период статистических наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда ФРГ покинули 281 411 человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии (Destatis).

При этом число прибывших в страну граждан с немецкими паспортами составило лишь 191 890 человек. Таким образом, отрицательное миграционное сальдо достигло почти 97 тысяч. Чаще всего немцы выбирали для переезда Швейцарию, Австрию и Испанию. В эти страны за год зарегистрировали соответственно 23 тысячи, 14 тысяч и 10 тысяч выездов.

Желание сменить страну проживания заметно и среди молодёжи. Согласно исследованию Jugend in Deutschland 2026, около 21% опрошенных немцев в возрасте от 14 до 29 лет строят конкретные планы эмиграции. Ещё 41% допускают такую возможность в будущем.

Одним из факторов недовольства остаётся экономическая ситуация. После двух лет рецессии экономика Германии в 2025 году прибавила всего 0,2%. Промышленность столкнулась с высокими энергетическими издержками, ослаблением экспорта и растущей конкуренцией.

Профессор СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с изданием предупредила, что отъезд трудоспособных и квалифицированных граждан создаёт для Германии долгосрочные риски. По её оценке, сокращение налоговой базы, дефицит специалистов и старение населения способны усилить нагрузку на социальную систему.

Ситуацию осложняет и снижение притока иностранцев. В 2025 году чистый миграционный прирост Германии сократился с 430 тысяч до 235 тысяч человек. Этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать естественную убыль населения в 352 тысячи. В результате численность жителей ФРГ уменьшилась на 110 тысяч и составила около 83,5 миллиона человек.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе сокращения населения Германии до 81,8 миллиона человек к 2045 году. Исследователи предупреждали, что демографические проблемы затронут большинство регионов страны, причём наиболее заметными изменения могут оказаться на востоке ФРГ.