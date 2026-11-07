В Германии более 413 тысяч работников промышленных предприятий приняли участие в предупредительных забастовках из-за спора с работодателями о повышении зарплат и гарантиях занятости. Об этом сообщил крупнейший немецкий профсоюз IG Metall, подводя итоги акций за первую неделю ноября.

С 1 ноября по всей стране прошли тысячи забастовок, демонстраций и митингов. К протестам присоединились сотрудники автомобильных заводов, машиностроительных предприятий и компаний электротехнической отрасли. Работники требуют повышения зарплат на 5% в течение 12 месяцев, сохранения рабочих мест и производственных площадок.

Одной из крупнейших акций стала демонстрация у завода Audi в Неккарзульме. По информации профсоюза, в ней приняли участие около 6,5 тысячи человек. Сотрудники предприятия выступили не только за увеличение доходов, но и за гарантии будущего завода на фоне сокращения производственных мощностей немецкого автопрома.

Работодатели пока предлагают другие условия: единовременную выплату в 2027 году и повышение зарплат лишь на 1,3% с июля 2028-го. Представители IG Metall считают такое предложение недостаточным, поскольку оно не компенсирует рост стоимости жизни.

Переговоры продолжаются, однако стороны пока не смогли достичь соглашения. Профсоюз предложил механизм защиты предприятий в кризисной ситуации, который предусматривает инвестиции в новые производства и обязательства работодателей сохранить рабочие места. Если компромисс не будет найден, забастовки могут продолжиться.

Трудовой спор затрагивает около 3,7 миллиона сотрудников немецкой металлургической и электротехнической промышленности. Массовые акции проходят на фоне структурного кризиса отрасли, роста производственных издержек и опасений работников за будущее предприятий.