Сотрудники Audi в Ингольштадте и Неккарзульме присоединились к предупредительным забастовкам, охватившим немецкую промышленность в начале ноября. На двух предприятиях автопроизводителя акции собрали около 9,5 тыс. человек. Протесты стали частью тарифного конфликта между профсоюзом IG Metall и объединениями работодателей, которые не смогли договориться об условиях повышения заработной платы.

В Ингольштадте акция прошла в ночь на 3 ноября: к ней присоединились около 3 тыс. работников ночной смены и сотрудники логистического центра. Ещё примерно 6,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Неккарзульме 5 ноября. Однако протесты не ограничились заводами одного концерна. Предупредительные забастовки прошли на предприятиях Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Volkswagen, Ford и других промышленных компаний. К акциям также присоединились сотрудники предприятий металлургической, электротехнической и машиностроительной отраслей.

По данным профсоюза, к 6 ноября число участников по всей стране превысило 413 тыс. человек. С начала протестной кампании состоялось более 2,8 тыс. предупредительных забастовок, демонстраций и митингов. Только в Баден-Вюртемберге 5 ноября в акциях участвовали почти 18 тыс. работников из 110 предприятий.

Причиной трудового конфликта стали разногласия по условиям нового коллективного соглашения для металлургической и электротехнической отраслей, в которых заняты около 3,7 млн человек. IG Metall добивается увеличения зарплат на 5% в течение 12 месяцев, а также дополнительных гарантий для работников предприятий, оказавшихся под угрозой сокращения производства. Профсоюз предлагает предусмотреть участие сотрудников в прибыли успешных компаний и закрепить обязательства по сохранению рабочих мест и производственных площадок.

Работодатели, в свою очередь, предложили выплатить сотрудникам разовую компенсацию в размере 1% в июле 2027 года и увеличить зарплаты на 1,3% с июля 2028-го. При этом предприятия, испытывающие финансовые трудности, смогут отказаться от выплаты компенсации. Профсоюз расценил такие условия как фактическое сокращение реальных доходов и отказался их принимать.

В ходе третьего раунда переговоров IG Metall представила встречное предложение. Оно предусматривает механизм, который позволил бы связывать государственную и корпоративную поддержку инвестиций в новые производства с обязательствами по сохранению рабочих мест, предприятий и программ профессионального обучения. Профсоюз настаивает, что выходом из промышленного кризиса должны стать вложения в развитие производства, а не повсеместное сокращение расходов и отказ от повышения зарплат.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии работники Audi, Mercedes-Benz и Tata Steel вышли на забастовки на фоне затяжного кризиса немецкой промышленности. Автомобильная отрасль ФРГ переживает серьёзные трудности из-за высоких производственных и энергетических издержек, слабого спроса, конкуренции с китайскими производителями и проблем с переходом на электромобили. Volkswagen, BMW и другие концерны объявляют о реструктуризации, сокращении рабочих мест и возможном закрытии предприятий, что вызывает массовые протесты сотрудников. В сентябре 2026 года акции прошли на предприятиях Volkswagen, BMW и Bosch, а в начале ноября профсоюз IG Metall организовал новую волну предупредительных забастовок. Работники требуют повышения зарплат на 5%, гарантий занятости и сохранения заводов. Трудовой конфликт затрагивает около 3,7 миллиона сотрудников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности Германии.