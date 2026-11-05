Во Франции массовые протесты затронули десятки учебных заведений. По официальным данным, утром 5 ноября демонстранты заблокировали 81 лицей по всей стране. При этом школьные профсоюзы заявляют о значительно большем масштабе акций. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство национального образования республики.

К 10:00 по местному времени доступ оказался заблокирован примерно в 2,2% французских лицеев. В то же время в 84% департаментов страны власти не зарегистрировали ни одного подобного случая.

Однако представители объединения старшеклассников Union Syndicale Lycéenne (USL) приводят другие цифры. По их утверждению, протестные действия привели к приостановке работы более тысячи лицеев.

Акции учащихся проходят одновременно с общенациональной забастовкой работников различных отраслей. Профсоюзы требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и отказа правительства от дополнительных мер бюджетной экономии.

К протестам присоединились школьники и студенты, недовольные состоянием системы образования. Они жалуются на нехватку преподавателей, плохое состояние зданий и перегруженное расписание. Молодёжные организации требуют от властей дополнительных вложений в школы и университеты.

В Париже, Страсбурге, Бордо и Тулузе учащиеся собирались у входов в учебные заведения, пытаясь помешать проведению занятий. В отдельных случаях вмешивалась полиция. Так, в столице правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников блокировок у нескольких лицеев.

Забастовка затронула и транспортную систему Франции. К протестам присоединились железнодорожные профсоюзы, из-за чего на ряде направлений ожидаются перебои в движении поездов.

Французские власти прогнозировали участие в демонстрациях сотен тысяч человек. Массовые акции продолжаются на фоне роста стоимости жизни и требований профсоюзов увеличить финансирование государственных услуг.

Ранее Life.ru сообщал, что французские студенты объявили о блокировках лицеев и университетов перед всеобщей забастовкой 5 ноября. Первые акции начались 2 ноября, когда протестующие попытались перекрыть доступ к 41 лицею. Молодёжные организации потребовали увеличить число преподавателей, отремонтировать школьные здания и улучшить условия обучения.