Работники немецкой автомобильной и металлургической промышленности начали забастовки после провала переговоров о повышении зарплат. В понедельник к акциям присоединились сотрудники Audi, Mercedes-Benz и Tata Steel. Профсоюз IG Metall добивается повышения оплаты труда на 5%, гарантий занятости и сохранения производственных площадок, сообщает Reuters.

В IG Metall считают, что предложение работодателей фактически вынуждает сотрудников согласиться на снижение реальных доходов. Компании готовы выплатить им единовременную сумму в размере 1% в июле 2027 года, а с июля 2028-го увеличить зарплаты на 1,3%. При этом предприятия в тяжёлом финансовом положении смогут отказаться от первой выплаты.

Профсоюз настаивает на повышении зарплат уже с ноября. Кроме того, он требует тарифных решений, учитывающих положение конкретных предприятий: условия должны подходить как компаниям, переживающим кризис, так и тем, чьи показатели остаются высокими. Для последних IG Metall также предлагает механизмы участия сотрудников в распределении прибыли.

«Наши требования: больше денег, надёжные рабочие места и точно подходящие тарифные решения для всех предприятий, будь то кризис или подъём. Ведь без покупательной способности не бывает сильной экономики», — говорится в заявлении IG Metall, опубликованном в соцсетях.

В профсоюзе пояснили, что предупредительные забастовки становятся следующим шагом, когда переговоры не приносят результата. Если стороны продолжат противостояние и не смогут договориться, конфликт может перейти в продолжительные или бессрочные стачки.

Акции запланированы на всю неделю. В пятницу профсоюз намерен опубликовать данные о числе участников. Во время предыдущего раунда переговоров в 2024 году в наиболее активные дни бастовали более 100 тыс. человек. Переговоры затрагивают около 3,7 млн работников.

Ранее стало известно, что в Германии 42% предприятий металло- и электротехнической промышленности планируют сократить персонал в ближайшие шесть месяцев на фоне затяжного кризиса. Опрос показал, что почти четыре из десяти компаний (39%) оценивают своё экономическое положение как плохое. Ещё 40% предприятий считают ситуацию удовлетворительной, а каждое пятое ожидает её дальнейшего ухудшения в течение полугода. По словам представителя работодателей, высокие расходы на персонал заставляют компании искать более выгодные условия за пределами Германии. В результате даже новые заказы от немецких клиентов не гарантируют, что продукцию будут выпускать внутри страны.