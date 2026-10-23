Немецкую промышленность накрывает волна сокращений: 42% компаний готовятся увольнять работников

В Германии 42% предприятий металло- и электротехнической промышленности планируют сократить персонал в ближайшие шесть месяцев на фоне затяжного кризиса. Об этом говорится в исследовании объединения работодателей Gesamtmetall, опубликованном перед очередным раундом переговоров с профсоюзами.

Опрос показал, что почти четыре из десяти компаний (39%) оценивают своё экономическое положение как плохое. Ещё 40% предприятий считают ситуацию удовлетворительной, а каждое пятое ожидает её дальнейшего ухудшения в течение полугода.

В исследовании, проходившем с 7 по 16 октября, приняли участие 1461 предприятие, на которых трудятся около 800 тысяч человек. Полученные результаты свидетельствуют о сохраняющемся давлении на крупнейший промышленный сектор Германии.

Глава Gesamtmetall Оливер Цандер отметил, что положительная динамика наблюдается преимущественно в оборонной промышленности и производстве медицинского оборудования. Однако этих направлений недостаточно, чтобы компенсировать проблемы остальных предприятий.

«Даже если будут заказаны дополнительные тысячи танков, это не приведёт к росту производства во всей отрасли», — подчеркнул Цандер.

Он напомнил, что в оборонной промышленности работают около 200 тысяч человек, тогда как металло- и электротехническая отрасль в целом обеспечивает занятость 3,7 миллиона человек.

Дополнительной проблемой становится перенос производственных мощностей за границу. По словам представителя работодателей, высокие расходы на персонал заставляют компании искать более выгодные условия за пределами Германии. В результате даже новые заказы от немецких клиентов не гарантируют, что продукцию будут выпускать внутри страны.

На фоне ухудшения ситуации продолжаются переговоры работодателей с профсоюзом IG Metall. Его представители требуют повышения зарплат на 5%, сохранения рабочих мест и гарантий занятости. Следующий раунд переговоров запланирован на конец октября.