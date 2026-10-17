Германию ждёт рост бюджетной дыры: Аудиторы забили тревогу из-за расходов и долгов

Федеральная счётная палата Германии предупредила Бундестаг о растущем разрыве между государственными расходами и налоговыми поступлениями, который в 2027 году достигнет 160,7 млрд евро. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заключение аудиторов, направленное в бюджетный комитет парламента.

Согласно проекту бюджета, в следующем году федеральные власти планируют потратить 555,4 млрд евро, тогда как налоговые поступления должны составить 394,7 млрд. Разница между этими показателями достигнет 28,9% от расходов — на 2,7 процентного пункта больше, чем годом ранее.

В Счётной палате отметили, что по сравнению с докризисным 2019 годом этот разрыв увеличился более чем в 11 раз. С 2028 года доля расходов, не покрываемых налогами, может превысить 30%.

Аудиторы призвали власти к бюджетной консолидации и считают, что Бундестаг должен потребовать от правительства мер по оздоровлению государственных финансов. По оценке ведомства, дальнейшее увеличение расходов без соответствующего роста поступлений усиливает зависимость бюджета от заимствований.

На 2027 год правительство ФРГ запланировало привлечение 118,7 млрд евро новых кредитов в рамках основного федерального бюджета. Дополнительные заимствования предусмотрены через специальные фонды, в том числе предназначенные для развития инфраструктуры и финансирования Бундесвера. В общей сложности новая задолженность может составить около 200 млрд евро.

Ранее Счётная палата Германии уже предупреждала о риске долговой ловушки. Аудиторы опасаются, что увеличение государственных обязательств приведёт к росту расходов на выплату процентов и сузит возможности для финансирования других бюджетных направлений.