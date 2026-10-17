Энергетический кошмар возвращается? В Германии два поставщика ушли с рынка

Германия столкнулась с первыми тревожными признаками нового энергетического кризиса, напоминающего потрясения 2022 года. Сразу две компании объявили об уходе с рынка поставок электричества населению, из-за чего около 300 тысяч домохозяйств вынуждены искать других поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Первой о прекращении обслуживания частных клиентов заявила компания Grün, специализирующаяся на возобновляемой энергетике. С ноября она перестанет обеспечивать потребителей электричеством. Вскоре аналогичное решение принял берлинский поставщик Stromee. Теперь клиентам предстоит заключать новые договоры либо переходить на резервное энергоснабжение, которое может оказаться значительно дороже.

Причиной нарастающих трудностей стало резкое подорожание энергоресурсов. Ситуацию усугубили последствия конфликта вокруг Ирана и продолжительная европейская засуха. Из-за обмеления рек и водохранилищ сократились возможности гидроэлектростанций, а ограничения в работе атомной генерации дополнительно усилили давление на рынок.

В Bloomberg назвали происходящее «ранним сигналом о напряжённости» в отрасли. После кризиса четырёхлетней давности Германия ужесточила регулирование и пережила укрупнение энергетического бизнеса. Однако небольшие поставщики, закупающие электричество преимущественно по краткосрочным контрактам, по-прежнему особенно чувствительны к ценовым скачкам.

В 2022 году стремительное удорожание газа и электричества уже привело к разорению десятков европейских энергокомпаний. Нынешние события вызывают опасения повторения подобного сценария, хотя оба немецких поставщика пока не объявляли себя банкротами.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Германии связали высокую стоимость электроэнергии с преждевременным закрытием атомных электростанций. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тогда признал, что страна отказалась от АЭС, не подготовив полноценной замены. Дополнительным фактором подорожания он назвал последствия ближневосточного конфликта.