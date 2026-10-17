«Без этого не пойдёт»: Мерц заговорил об обязательном призыве немецкой молодёжи в армию
Мерц считает неизбежным возвращение воинской повинности в Германии
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Германии в будущем, вероятно, придётся вернуться к обязательной военной службе, несмотря на действующую систему добровольного набора. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на ежегодной конференции молодёжной организации блока ХДС/ХСС в Бонне, трансляцию которой вёл телеканал Phoenix.
«Мы ввели эту новую модель службы на добровольной основе», — напомнил глава немецкого правительства.
Мерц отметил, что оценка эффективности новой системы военной службы запланирована на следующий год. При этом возвращение обязательного призыва неслучайно включено в основную программу консервативного блока.
«И у всех нас усиливается ощущение, что без такой обязанности не пойдёт», — подчеркнул канцлер.
По мнению Мерца, большинство молодых немцев, включая мужчин и женщин, готовы служить на благо общества, даже если военная служба станет обязательной. При этом окончательное решение о возвращении призыва пока не принято.
Сейчас Германия делает ставку на добровольцев, одновременно восстанавливая систему воинского учёта и медицинского освидетельствования. Обязательную военную службу в стране приостановили в 2011 году.
В Германии ещё в сентябре тысячи школьников вышли на протесты против возможного возвращения обязательного призыва в армию. По всей стране было запланировано около 100 акций. Участники выступали против ужесточения правил комплектования Бундесвера, опасаясь, что введённое обязательное медосвидетельствование молодых мужчин станет первым шагом к восстановлению воинской повинности.