«Без этого не пойдёт»: Мерц заговорил об обязательном призыве немецкой молодёжи в армию

Германии в будущем, вероятно, придётся вернуться к обязательной военной службе, несмотря на действующую систему добровольного набора. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на ежегодной конференции молодёжной организации блока ХДС/ХСС в Бонне, трансляцию которой вёл телеканал Phoenix.

«Мы ввели эту новую модель службы на добровольной основе», — напомнил глава немецкого правительства.

Мерц отметил, что оценка эффективности новой системы военной службы запланирована на следующий год. При этом возвращение обязательного призыва неслучайно включено в основную программу консервативного блока.

«И у всех нас усиливается ощущение, что без такой обязанности не пойдёт», — подчеркнул канцлер.

По мнению Мерца, большинство молодых немцев, включая мужчин и женщин, готовы служить на благо общества, даже если военная служба станет обязательной. При этом окончательное решение о возвращении призыва пока не принято.

Сейчас Германия делает ставку на добровольцев, одновременно восстанавливая систему воинского учёта и медицинского освидетельствования. Обязательную военную службу в стране приостановили в 2011 году.