Мерц заявил, что не стремится стать народным любимцем в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен добиваться народной любви, несмотря на резкое падение популярности. Об этом политик сказал на открытии Дня работодателей в Берлине, трансляцию которого вёл телеканал Phoenix.

«Я не стремлюсь стать народным любимцем», — подчеркнул глава немецкого правительства.

По словам Мерца, его главная задача заключается в возвращении Германии на правильный курс и создании достойных перспектив для молодого поколения. Ради повышения конкурентоспособности страны он готов проводить даже непопулярные реформы.

Когда модератор спросил канцлера, не боится ли тот вступить в конфликт с общественностью из-за своих решений, политик резко ответил, что уже находится в таком противостоянии. Более того, по его словам, если бы этого конфликта не существовало, личные рейтинги были бы значительно выше.

«СМИ любят постоянно обсуждать кадровый состав правительства, оставляя сами проблемы и их содержательную сторону на втором плане, а меня это, честно говоря, совершенно не интересует», — добавил Мерц, уточнив, что его критика не относится к модератору дискуссии.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном падении рейтинга Фридриха Мерца. Согласно опросу ARD-DeutschlandTrend, работой канцлера довольны лишь 10% немцев, тогда как 88% придерживаются совсем другого мнения. Для сравнения: летом 2025 года уровень одобрения политика достигал 42%. При этом более половины жителей Германии выступили за отставку Мерца. По данным исследования Forsa, ухода главы правительства потребовали 55% опрошенных, а 40% поддержали продолжение его работы. На фоне падения популярности самого канцлера ухудшаются и позиции правящего блока ХДС/ХСС. Согласно октябрьскому опросу INSA, его поддержка опустилась до 18%, тогда как оппозиционная «Альтернатива для Германии» набрала 30%.