«Политический диагноз»: Немецкие СМИ продолжают пинать Мерца после его визита в Киев

Поездка канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев могла стать для него способом отвлечь внимание от рекордно низкой поддержки внутри страны. Такое мнение высказал глава международного отдела Berliner Zeitung Гаральд Нойбер.

Поводом для такой оценки стали свежие данные ARD-DeutschlandTrend. Работой Мерца довольны лишь 10% опрошенных немцев, тогда как 88% заявили о недовольстве. Ещё летом 2025 года уровень одобрения канцлера составлял 42%.

На Украине ситуация обратная. По данным приведённого Berliner Zeitung августовского опроса, положительно к Мерцу относятся 64% респондентов. Нойбер задался вопросом, была ли поездка канцлера в Киев исключительно политической обязанностью или отчасти попыткой уйти от внутриполитических проблем.

«Германский канцлер, который в Киеве в 6 раз популярнее, чем в Берлине, — это социологический курьез и политический диагноз», — указывается в материале.

Во время визита 4 октября Мерц объявил о новом пакете помощи Украине: €1 млрд на военные нужды и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Кроме того, немецкие и украинские компании заключили ряд соглашений в оборонной и энергетической сферах.

При этом поддержка дальнейшего наращивания военной помощи Киеву в Германии снижается. По данным Infratest dimap, 42% опрошенных считают нынешний объём поставок оружия чрезмерным — это максимальный показатель с февраля 2022 года. Ещё 52% считают нынешний уровень помощи приемлемым или недостаточным.

Сам Нойбер подчёркивает, что большинство немцев не выступают против поддержки Украины как таковой. По его оценке, растёт запрос на более понятную конечную цель этой политики и объяснение того, к чему должны привести дальнейшие поставки оружия.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц заявил, что не разделяет недовольство части немцев дальнейшей поддержкой Украины. Канцлер отметил, что видит результаты опросов и относится к ним серьёзно, однако менять свою позицию из-за них не намерен. Заявление прозвучало во время его визита в Киев, где Берлин объявил о новом пакете военной и энергетической помощи.