«Это как священная война»: Почему Германия не откажется от поддержки Киева

В Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, при этом общество разделилось примерно поровну: на востоке страны требуют дипломатического решения и прекращения помощи Киеву, тогда как на западе верят в победу Украины и одобряют визит канцлера Фридриха Мерца.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что ситуация в ФРГ сильно идеологизирована, а 90% ведущих СМИ занимают проукраинскую позицию, превратив тему в «священную войну». По его оценке, в других европейских странах, включая Польшу, противников поддержки Киева даже больше, но в Германии доминирует воинствующая пресса, формирующая повестку.

Рар подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать изменений в риторике Мерца, несмотря на нарастающие экономические и энергетические риски. Канцлер опасается, что ухудшение ситуации зимой может привести к глубочайшему энергетическому кризису, который вынудит его менять курс и идти на переговоры с Россией — сценарий, которого боятся и в Европейской комиссии.

Дополнительным фактором неопределённости стала позиция США, на помощь которых Европа больше не может рассчитывать в прежнем объёме, что усложняет для Берлина возможность манёвра между поддержкой Украины и защитой собственных экономических интересов.

Комментируя недавние демонстрации в Париже против помощи Украине и за выход из ЕС и НАТО, политолог уточнил, что они связаны прежде всего с внутренними социальными проблемами Франции, а не с внешней политикой. Протесты отражают недовольство молодёжи социальной катастрофой, а антивоенные лозунги являются лишь маргинальным элементом общей повестки.