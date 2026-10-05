Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 14:09

«Это как священная война»: Почему Германия не откажется от поддержки Киева

Политолог Рар: Мерц не изменит риторику по Украине из-за страха кризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

В Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, при этом общество разделилось примерно поровну: на востоке страны требуют дипломатического решения и прекращения помощи Киеву, тогда как на западе верят в победу Украины и одобряют визит канцлера Фридриха Мерца.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что ситуация в ФРГ сильно идеологизирована, а 90% ведущих СМИ занимают проукраинскую позицию, превратив тему в «священную войну». По его оценке, в других европейских странах, включая Польшу, противников поддержки Киева даже больше, но в Германии доминирует воинствующая пресса, формирующая повестку.

Рар подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать изменений в риторике Мерца, несмотря на нарастающие экономические и энергетические риски. Канцлер опасается, что ухудшение ситуации зимой может привести к глубочайшему энергетическому кризису, который вынудит его менять курс и идти на переговоры с Россией — сценарий, которого боятся и в Европейской комиссии.

Дополнительным фактором неопределённости стала позиция США, на помощь которых Европа больше не может рассчитывать в прежнем объёме, что усложняет для Берлина возможность манёвра между поддержкой Украины и защитой собственных экономических интересов.

Комментируя недавние демонстрации в Париже против помощи Украине и за выход из ЕС и НАТО, политолог уточнил, что они связаны прежде всего с внутренними социальными проблемами Франции, а не с внешней политикой. Протесты отражают недовольство молодёжи социальной катастрофой, а антивоенные лозунги являются лишь маргинальным элементом общей повестки.

«Скорый конец»: В Совфеде объяснили, почему Зеленский запаниковал из-за слов Мерца о ЕС
«Скорый конец»: В Совфеде объяснили, почему Зеленский запаниковал из-за слов Мерца о ЕС

Напомним, что канцлер ФРГ внезапно приехал в Киев, где выступил против позиции немцев, не поддерживающих помощь Украине. Мерц также заверил, что Берлин выделил Киеву ещё один миллиард евро на оружие, а также 350 миллионов на ремонт энергетики. А ещё он обратился к Путину и призвал к переговорам после прекращения огня.

Больше новостей о решениях зарубежных властей и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • ЕС
  • США
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar