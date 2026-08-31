Мерц назвал отказ от АЭС среди причин дорогого электричества в Германии

Высокие цены на электроэнергию в Германии отчасти связаны с поспешным закрытием атомных электростанций. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы», — сказал он.

По словам канцлера, он также не устанавливал законодательные гарантии тарифов на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет. Канцлер добавил, что изменить уже принятое решение сейчас невозможно. Ещё одной причиной роста стоимости электричества он назвал последствия конфликта вокруг Ирана.

«Я не могу это исправить. Это решение уже принято», — констатировал Мерц.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкие домохозяйства платят за электроэнергию больше жителей остальных стран G20. Во втором квартале 2026 года киловатт-час в Германии в среднем стоил 35,6 евроцента. Это более чем в два раза выше среднего показателя по «Большой двадцатке», который составлял около 16,3 евроцента.