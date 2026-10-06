Германии спрогнозировали сокращение населения до 81,8 млн к 2045 году

Численность населения Германии к 2045 году может уменьшиться примерно до 81,8 млн человек против нынешних 83,3 млн. Такой прогноз содержится в исследовании «Демографическое положение нации», подготовленном Берлинским институтом населения и развития и Фондом Вюстенрот.

Сокращение ожидается более чем в двух третях из 400 районов и городов окружного значения. Причём 184 территории, которые ещё в 2014–2024 годах прибавляли жителей, в дальнейшем могут стать куда менее густонаселёнными.

Авторы оценивали регионы по 26 демографическим, экономическим, социальным и образовательным показателям. По словам директора института Катарины Хинц, главная проблема заключается не столько в общем снижении численности, сколько в растущем разрыве между отдельными частями страны.

Особенно заметна эта тенденция на востоке ФРГ. В число 20 территорий с худшими совокупными результатами вошли 12 восточногерманских районов и городов, тогда как в 2019 году их было лишь пять. При этом крупные центры продолжат притягивать население.

На западе ситуация тоже неоднородна. Саару прогнозируют дальнейшую убыль, а Франкфурту-на-Майне и Дюссельдорфу — рост. Наиболее устойчивые позиции сохраняет Бавария: 18 из 20 лучших территорий рейтинга находятся именно там.

Ранее Life.ru сообщал, что число пенсионеров в Германии, вынужденных получать базовую социальную помощь, достигло рекордных 771,3 тысячи человек. Показатель зафиксирован по итогам первого квартала 2026 года.