Больше не Das Auto: Немецкий автопром увяз в кризисе
Ifo: Деловые настроения в автопроме Германии резко ухудшились
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Деловые настроения в автомобильной промышленности Германии резко ухудшились в сентябре. Отраслевой индекс Ifo опустился до минус 35 пунктов против минус 22 в августе. Сильнее всего просела оценка компаниями текущего положения дел. Автопроизводители также стали хуже оценивать портфель заказов и прибыльность бизнеса.
«Автомобильная промышленность продолжает находиться в кризисе», — заявила эксперт Ifo Анита Вёльфль.
Отдельной проблемой стали экспортные ожидания. После заметного улучшения в августе производители в сентябре вновь начали рассчитывать на сокращение поставок за рубеж. В Ifo отмечают, что именно автопром стал главным фактором общего ухудшения экспортных настроений в немецкой промышленности.
Снизились и ожидания по занятости. По данным института, компании отрасли по-прежнему оценивают перспективы бизнеса на ближайшие месяцы пессимистично. При этом ситуация в немецкой экономике в целом выглядит лучше: общий индекс делового климата Ifo в сентябре вырос с 88,8 до 89,9 пункта.
Ранее Life.ru сообщал, что Volkswagen готовит дополнительные сокращения примерно 4,1 тысячи рабочих мест в Porsche. Компания уже проводит масштабную реструктуризацию на фоне слабых продаж в Китае и пересмотра стратегии электромобилей. Кроме того, Volkswagen в сентябре резко снизил прогноз операционной рентабельности на 2026 год — максимум до 1%.
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