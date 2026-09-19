Ещё 4,1 тысячи рабочих мест под угрозой: Volkswagen готовит новые сокращения в Porsche

Volkswagen планирует дополнительно сократить около 4,1 тысячи рабочих мест в Porsche на фоне продолжающейся реструктуризации немецкого автоконцерна. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на документы и источники.

Новая мера должна дополнить уже согласованные сокращения. Ранее руководство Porsche и представители работников договорились убрать около четырёх тысяч рабочих мест, а летом — ещё примерно пять тысяч.

Таким образом, действующие договорённости уже предусматривают сокращение около девяти тысяч позиций из первоначальных почти 23 тысяч в районе Штутгарта. Предложение Volkswagen о ещё примерно 4,1 тысячи мест идёт сверх этого плана.

При этом окончательного решения пока нет. После выхода Porsche на биржу компания получила большую самостоятельность, поэтому материнский Volkswagen может рекомендовать дальнейшее сокращение персонала, но не вправе единолично его провести.

Пока также неизвестно, какие именно предприятия и подразделения могут попасть под новую волну оптимизации. Handelsblatt отмечает, что речь может идти как о площадках в районе Штутгарта, так и о других активах компании.

В рамках уже заключённых соглашений Porsche взамен продлила гарантии от увольнений по производственным причинам до 2035 года и обязалась сохранить площадки в Цуффенхаузене и Вайсахе.

Новая инициатива появилась на фоне ухудшения финансовых ожиданий Volkswagen. 18 сентября концерн снизил прогноз операционной рентабельности на 2026 год с 4–5,5% максимум до 1%. Одной из причин стали проблемы Porsche, включая слабые продажи в Китае и расходы, связанные с корректировкой стратегии электромобилей.

Ранее Life.ru сообщал, что главу Volkswagen Оливера Блюме освистали сотрудники на собрании основного завода в Вольфсбурге. Тогда руководитель концерна говорил о необходимости продолжать экономию, а представители работников критиковали менеджмент на фоне планов по масштабному сокращению расходов и персонала.

Немецкий автопром переживает затяжную перестройку на фоне высоких производственных и энергетических издержек, торговых барьеров, перехода на электромобили и усилившейся конкуренции со стороны китайских производителей. Особенно заметны проблемы у Volkswagen: продажи концерна в Китае в первой половине 2026 года упали примерно на 20%, а в сентябре компания резко снизила прогноз рентабельности на весь год — до уровня не более 1%. Концерн проводит масштабную реструктуризацию: сокращает персонал и производственные мощности, упрощает модельный ряд и пересматривает будущее ряда немецких предприятий. Дополнительное давление на группу оказывает Porsche, столкнувшийся со снижением спроса в Китае и последствиями американских пошлин.