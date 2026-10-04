В Германии рекордные 771 тысяча пенсионеров получают соцпособие

Число пенсионеров в Германии, которым не хватает собственных доходов и приходится получать базовую социальную помощь от государства, достигло нового рекорда. На конец первого квартала 2026 года такую поддержку получали 771,3 тысячи человек, пишет Bild со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Для сравнения, в конце 2020 года получателей было около 564,1 тысячи. За пять с небольшим лет показатель вырос на 36,7%. Особенно заметно увеличилось число иностранцев пенсионного возраста, зависящих от государственной поддержки. Их стало 279,3 тысячи против 152,3 тысячи в 2020-м, то есть рост составил 83,3%.

Среди граждан Германии число получателей за тот же период поднялось с 411,8 тысячи до примерно 492 тысяч. Отдельно Bild отмечает рост числа украинцев пенсионного возраста, получающих пособие, — с 19,5 тысячи до 106,9 тысячи человек.

Вместе с числом получателей увеличились и расходы бюджета. Если в 2020 году Германия направляла на базовую поддержку пожилых около €3,3 млрд, то в 2025-м сумма выросла до €6,2 млрд.

При этом с июля 2026 года обычные пенсии в Германии увеличились на 4,24%. Повышение затронуло около 21,5 млн пенсионеров, однако получатели базовой помощи — это отдельная категория людей, чьих собственных доходов недостаточно для установленного прожиточного минимума.

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