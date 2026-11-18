Правительство Германии столкнулось с рекордным недовольством граждан: одобряют его работу лишь 12% жителей страны, тогда как критика звучит от подавляющего большинства опрошенных. Столь же низкую оценку немцы дали лично канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Forsa, проведённого по заказу телеканалов RTL и NTV.

Согласно опубликованным данным, негативно деятельность федерального кабинета оценивают 86% участников опроса. Это максимальный показатель за всё время проведения подобных исследований Forsa. Для сравнения: в июле работой правительства были удовлетворены 18% респондентов — теперь их число сократилось ещё на шесть процентных пунктов.

Не лучше обстоят дела и с личным рейтингом главы немецкого правительства. Деятельность Мерца также одобряют только 12% опрошенных, а 86% высказались о ней отрицательно. Таким образом, канцлер оказался практически в той же ситуации, что и возглавляемый им кабинет министров.

Отдельной проблемой для политика стали сомнения граждан в его способности руководить правящей коалицией. Более половины участников исследования — 62% — считают, что Мерцу не хватает лидерских качеств и он не способен добиваться выполнения своих целей внутри союза партий. Противоположной точки зрения придерживаются остальные 31% респондентов, тогда как часть опрошенных затруднилась с ответом.

Исследование проводилось с 13 по 16 ноября. В нём приняли участие 1002 человека.

Ранее Life.ru рассказывал, как Фридриху Мерцу предрекли дальнейшую потерю доверия немцев из-за обещанного снижения налога на электроэнергию. Глава института INSA Германн Бинкерт предупредил, что невыполненные обещания способны ещё сильнее подорвать позиции канцлера. Особенно болезненно для правительства то, что граждане ждут обещанных экономических послаблений, но пока не видят реальных результатов.