Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует окончательно подорвать доверие избирателей из-за невыполненного обещания снизить налог на электроэнергию. Такое предупреждение сделал глава социологического института INSA Германн Бинкерт в беседе с Bild.

«Политики здесь явно породили определённые ожидания. Если не выполнять собственные обещания, это ведёт к дальнейшей утрате доверия», — подчеркнул социолог.

Правительство ФРГ собиралось уменьшить налоговую нагрузку на частные домохозяйства и малый бизнес, однако необходимые средства так и не заложили в проект бюджета на 2027 год. Для выполнения обещания потребовалось бы около 5,4 миллиарда евро, которых правящая коалиция не нашла.

По результатам опроса INSA, снижение налога поддерживают 88% немцев, против выступают лишь 7%. Почти половина респондентов считает, что такая мера заметно облегчила бы семейные расходы. Для семьи из четырёх человек экономия составила бы около восьми евро в месяц. При этом 47% опрошенных признались, что смогли бы обойтись и без льготы.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном падении рейтинга Фридриха Мерца: по данным INSA, его работой недовольны 82% немцев. 60% респондентов заявили, что их материальное положение при нынешнем правительстве ухудшилось. Лишь 13% опрошенных положительно оценили деятельность канцлера.