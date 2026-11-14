Министерство экономики Германии подготовило законопроект, который позволит вернуть в эксплуатацию часть старых угольных и мазутных электростанций на фоне опасений по поводу нехватки газа предстоящей зимой. Как пишет Tagesspiegel со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ, расходы на содержание таких мощностей предлагается переложить на конечных потребителей через сетевые сборы.

Согласно проекту, дополнительные объёмы электроэнергии смогут обеспечить станции, входящие в сетевой резерв, а также объекты, на которые в 2026, 2027 и, возможно, 2028 году распространяется запрет на сжигание угля. Предполагается, что они будут доступны не позднее конца марта 2028 года.

Операторов таких электростанций хотят обязать держать в готовности персонал и необходимое топливо. В Минэкономики ФРГ рассчитывают, что возврат старых ТЭС позволит экономить газ и частично сдерживать цены на электроэнергию, поскольку поставки угля и мазута зависят от внешних кризисов меньше, чем газовый рынок.

Поводом для обсуждения новых мер стала тревожная ситуация с запасами топлива. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, к началу ноября немецкие газохранилища были заполнены лишь примерно на 61%, а сейчас показатель опустился до 58%. В опубликованных 10 ноября сценариях организация предупреждала, что в случае экстремально холодной зимы Германия может столкнуться с серьёзными проблемами уже в январе.

Инициатива Минэкономики вызвала резкую критику внутри самой правящей коалиции. Представитель «Зелёных» Михаэль Кельнер обвинил ведомство в том, что оно «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции». По его мнению, резервные ТЭС нужны для чрезвычайных ситуаций, а не для вмешательства в рынок при высоких ценах. В СДПГ также усомнились, что проект согласуется с нормами ЕС и климатическими обязательствами Германии.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия собирается ввести новый сбор с граждан ради создания стратегического газового резерва. По расчётам властей, запас в 24 тераватт-часа должен покрыть до 30 дней работы системы в случае серьёзного сбоя поставок. Дополнительная нагрузка на среднюю семью, как ожидалось, составит от 3,77 до 7,20 евро в год.

Кроме того, Life.ru писал о первых признаках нового энергетического кризиса в ФРГ после ухода с рынка двух поставщиков электричества. Тогда около 300 тысяч домохозяйств оказались перед необходимостью срочно искать новых поставщиков, а эксперты предупредили, что немецкий рынок электроэнергии снова становится всё более уязвимым.