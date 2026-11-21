Около 40 тысяч человек вышли на молодёжные акции протеста против увеличения военных расходов в Швейцарии. Демонстранты потребовали направлять больше государственных средств на образование, здравоохранение и социальную поддержку вместо перевооружения. Такие данные приводит телеканал SRF со ссылкой на организаторов движения Youth Strike.

Массовые шествия 20 ноября охватили около десяти городов, включая Цюрих, Берн, Базель, Женеву и Лозанну. Одной из крупнейших стала акция в Лозанне, где полиция насчитала от девяти до десяти тысяч участников, а профсоюзы заявили о 25 тысячах. В Цюрихе на улицы вышли около трёх тысяч человек, в Берне — порядка двух тысяч.

Молодёжные объединения выступают против роста оборонных бюджетов и европейских инициатив по перевооружению. Активисты считают, что деньги следует направлять на доступное образование, медицинскую помощь, защиту климата и улучшение условий труда. Среди требований движения также сокращение рабочей недели до 35 часов и обеспечение учащихся недорогим питанием.

В большинстве городов демонстрации прошли мирно, однако в Базеле группа людей в масках возвела баррикады и забросала полицейских пиротехникой. Правоохранители применили водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ. Столкновения произошли и в Лозанне, где после завершения основного шествия около 50 человек вступили в противостояние с полицией. В Цюрихе также проводились задержания.