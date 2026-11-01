В швейцарском Цюрихе массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и поджоги баррикад. Демонстранты забрасывали правоохранителей бутылками, камнями и пиротехникой. Для разгона толпы силовики применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает швейцарская газета 20 Minuten.

В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией и поджоги баррикад. Видео © X / SuisseAlert

Акция прошла вечером 31 октября в районе Лангштрассе и площади Хельвецияплац. По данным швейцарского общественного телеканала SRF, к несанкционированной демонстрации призывали левые радикальные группировки. Среди заявленных тем выступления, по информации 20 Minuten, были протест против войны в секторе Газа, действий полиции и роста фашизма.

По данным городской полиции, около 22:30 у площади Пьяцца Челла собрались несколько сотен человек. Часть участников была в масках и защитных очках, некоторые пришли в костюмах для празднования Хэллоуина.

Примерно через полчаса участники акции начали сооружать баррикады из мусорных контейнеров и поджигать их. Беспорядки распространились на соседние улицы. В нескольких местах загорелись электровелосипеды и электросамокаты, на улице Цвинглиштрассе протестующие подожгли автомобиль. Также были повреждены витрины магазинов и остановка общественного транспорта.

Полиция неоднократно подвергалась нападениям с использованием пиротехники, бутылок и камней. Правоохранители оттесняли участников беспорядков водомётами, применяли раздражающие вещества и резиновые пули. Для ликвидации возгораний привлекли городскую пожарную службу.

После полуночи беспорядки продолжились. Около 1:30 по местному времени обстановка начала стабилизироваться. При этом полиция не смогла сразу оценить общий размер причинённого ущерба. По фактам произошедшего начато расследование.