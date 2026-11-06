Обвинявшую капитана сборной Кабо-Верде в изнасиловании женщину привлекли к суду
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Полиция Новой Зеландии прекратила расследование в отношении капитана футбольной сборной Кабо-Верде Райана Мендеша, которого обвиняли в изнасиловании переводчицы. Теперь самой заявительнице предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений, сообщается на официальном сайте новозеландской полиции.
Следователи пришли к выводу, что обвинения в сексуальном насилии, якобы произошедшем в одном из отелей Окленда, не нашли подтверждения. В отношении 40-летней женщины возбудили уголовное дело за предоставление ложных показаний. Ей предстоит явиться в окружной суд Окленда 10 ноября.
«Решение о возбуждении уголовного дела в подобных обстоятельствах принимается не сразу и является результатом многомесячной работы нашей группы по расследованию преступлений на сексуальной почве в отношении взрослых», — заявил детектив-инспектор Скотт Бирд.
После нескольких месяцев расследования правоохранители не нашли оснований для продолжения дела против Мендеша. Адвокат футболиста Карл Троттер заявил, что его клиент рад завершению разбирательства и считает решение подтверждением своей невиновности.
Напомним, Мендеш оказался в центре скандала в июне 2026 года, когда сборная Кабо-Верде участвовала в чемпионате мира по футболу. Бразильянка, работавшая переводчицей делегации национальной команды, утверждала, что Мендеш изнасиловал её в марте во время товарищеского турнира FIFA Series в Новой Зеландии. По словам женщины, футболист якобы напал на неё в гостиничном номере, избивал, душил и кусал. В подтверждение своих слов заявительница предоставила фотографии предполагаемых телесных повреждений.