Полиция Новой Зеландии прекратила расследование в отношении капитана футбольной сборной Кабо-Верде Райана Мендеша, которого обвиняли в изнасиловании переводчицы. Теперь самой заявительнице предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений, сообщается на официальном сайте новозеландской полиции.

Следователи пришли к выводу, что обвинения в сексуальном насилии, якобы произошедшем в одном из отелей Окленда, не нашли подтверждения. В отношении 40-летней женщины возбудили уголовное дело за предоставление ложных показаний. Ей предстоит явиться в окружной суд Окленда 10 ноября.

«Решение о возбуждении уголовного дела в подобных обстоятельствах принимается не сразу и является результатом многомесячной работы нашей группы по расследованию преступлений на сексуальной почве в отношении взрослых», — заявил детектив-инспектор Скотт Бирд.

После нескольких месяцев расследования правоохранители не нашли оснований для продолжения дела против Мендеша. Адвокат футболиста Карл Троттер заявил, что его клиент рад завершению разбирательства и считает решение подтверждением своей невиновности.