Экс-тренеру Ирландии по плаванию дали 15,5 года за сексуальное насилие

Бывшего тренера сборной Ирландии по плаванию Джорджа Гибни приговорили к 15,5 года тюрьмы за сексуальное насилие. Преступления произошли в 1970–1980-х годах. Об этом сообщает The Guardian.

Суд признал 78-летнего Гибни виновным по 39 пунктам обвинения в сексуальных преступлениях и ещё по одному пункту — в попытке изнасилования. От его действий пострадали четыре спортсменки.

Гибни тренировал ирландскую сборную по плаванию на Олимпийских играх 1984 и 1988 годов. В 1990-х годах его уже пытались привлечь к ответственности, однако тогда суд решил, что срок давности истёк. После этого тренер сначала переехал в Шотландию, а затем перебрался в США. В 2025 году его экстрадировали в Ирландию.

Ранее сообщалось, что с 2021 по 2025 год полиция Англии и Уэльса зарегистрировала не менее 8,5 тысячи сексуальных преступлений против детей младше 13 лет в школах и рядом с ними. В среднем правоохранители фиксировали 4,7 такого случая в день. Значительную часть предполагаемых преступлений, по имеющимся данным, могли совершить сами несовершеннолетние.