Почти 5 случаев в день: Guardian раскрыл масштаб секс-преступлений в школах Британии

Не менее 8,5 тысячи сексуальных преступлений против детей младше 13 лет зарегистрировала полиция в школах Англии и Уэльса и рядом с ними с 2021 по 2025 год. В среднем речь идёт о 4,7 случая в день, показало расследование The Guardian.

В собранный журналистами массив вошли почти две тысячи сообщений об изнасилованиях и попытках изнасилования. Более трети потерпевших в этих эпизодах были младше 13 лет.

Значительная часть предполагаемых преступлений могла быть совершена самими несовершеннолетними. Хотя в большинстве полицейских записей возраст подозреваемого отсутствовал, как минимум в 1890 случаях против детей младше 13 лет предполагаемый нарушитель также был моложе 18 лет. Среди эпизодов, где указан пол пострадавшего, почти две трети приходились на девочек.

Отдельно полиция зарегистрировала 6140 преступлений, связанных с хранением, созданием, получением или распространением непристойных и запрещённых изображений несовершеннолетних. Представители британских школ отмечают, что проблему дополнительно осложняет распространение дипфейков и другого цифрового контента.

При этом опубликованная статистика может не отражать полного масштаба происходящего. На запросы The Guardian ответили только 33 из 43 полицейских подразделений Англии и Уэльса, а методы учёта в разных регионах различаются. Кроме того, часть эпизодов, по оценкам специалистов, вообще не доходит до правоохранителей.

В Национальном совете руководителей полиции назвали показатели вызывающими серьёзную тревогу, однако отметили, что рост числа обращений может также свидетельствовать о большей готовности детей рассказывать о произошедшем. Власти Великобритании заявили, что школы обязаны реагировать на сексуальное насилие и домогательства, а сотрудников обучают своевременно выявлять подобные случаи.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей проблеме в британских учебных заведениях: бывшего учителя школы для девочек приговорили почти к четырём годам заключения за сексуальное насилие над ученицами. Суд установил, что мужчина использовал своё положение преподавателя и музыканта школьной группы для сближения с несовершеннолетними.