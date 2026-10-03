«Очень жаль»: Анна Шатилова вспомнила необычную встречу с Кашпировским

Народная артистка России и диктор Анна Шатилова рассказала о своих встречах с Анатолием Кашпировским. В беседе с KP.RU она вспомнила, каким его видела и почему его сеансы пользовались огромным интересом.

По словам Шатиловой, в период популярности Кашпировского многие зрители стремились попасть на его выступления в Концертной студии «Останкино». Люди со всей страны надеялись на исцеление и просили знакомых помочь достать билеты.

Однажды Шатилова смогла передать билеты на сеанс женщине, у которой заболел ребёнок. После этого диктор отправилась вести программу «Время».

Позже Шатилова лично познакомилась с Кашпировским на одной из телепередач. Он попросил у неё номер телефона, а затем неожиданно позвонил, когда она находилась за городом под Звенигородом.

«Анна Николаевна, хочу прочитать вам стихи», — сказал тогда Кашпировский во время звонка.

После этого он начал читать свои произведения, которые Шатилова назвала хорошими. Диктор призналась, что ей очень жаль после смерти Кашпировского. Она считает, что он обладал сильным даром внушения, а его популярность объяснялась в том числе природным талантом.