Очередь с раннего утра: Тысячи уральцев пришли поклониться мощам святителя Спиридона

Большая очередь из верующих выстроилась с раннего утра у Храма-на-Крови в Екатеринбурге, куда накануне доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Уже в первые часы святыне поклонились несколько тысяч человек, сообщили в Екатеринбургской епархии. Ковчег прибыл в уральскую столицу вечером 11 сентября.

Тысячи верующих пришли к мощам Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Урал православный. Екатеринбургская епархия

«В Екатеринбург прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Поклонился святыне вместе с тысячами уральцев», — написал полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога.

В ночь на субботу епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий совершил Божественную литургию. Богослужения возобновились утром и будут продолжаться в течение дня, а в 17:00 в храме начнётся Всенощное бдение.

Для ожидающих своей очереди организовали звуковую трансляцию богослужений. Прямой эфир также ведут Екатеринбургская епархия и православный телеканал «Союз». Доступ к святыне открыт круглосуточно до 13:00 воскресенья, 13 сентября, после чего ковчег отправится во Владимир.

Десницу святителя Спиридона доставили в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Согласно церковному житию, святитель Спиридон жил в III–IV веках, был епископом города Тримифунта на Кипре и почитается христианами как чудотворец.

Ранее Life.ru рассказывал об огромной очереди к мощам Спиридона Тримифунтского у Казанского собора в Петербурге. Тогда верующие начали собираться у храма ещё ранним утром, чтобы поклониться привезённой с Корфу святыне.