Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Смоленск

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Смоленск. Святыню разместили в Свято-Успенском кафедральном соборе, где поклониться ей можно будет до 4 сентября. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Святыню встретили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, духовенство и представители региональных властей. После ночного богослужения доступ к ковчегу открыт круглосуточно.

Десницу святителя Спиридона доставили в Россию с греческого острова Корфу. Во время поездки ковчег сопровождает делегация Керкирской митрополии.

До Смоленска святыня уже побывала в Чебоксарах, Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Пскове. Всего за время пребывания в России она посетит 12 регионов.

В Смоленске принесение мощей совпало с годом 925-летия со дня основания Успенского кафедрального собора. Поклониться святыне верующие смогут до второй половины дня 4 сентября, после чего ковчег отправится дальше по маршруту.

Святитель Спиридон Тримифунтский почитается в православной традиции как чудотворец и покровитель нуждающихся. Его мощи постоянно находятся на Корфу.