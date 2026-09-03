Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Смоленск
Обложка © MAX / Василий Анохин
Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Смоленск. Святыню разместили в Свято-Успенском кафедральном соборе, где поклониться ей можно будет до 4 сентября. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Святыню встретили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, духовенство и представители региональных властей. После ночного богослужения доступ к ковчегу открыт круглосуточно.
Десницу святителя Спиридона доставили в Россию с греческого острова Корфу. Во время поездки ковчег сопровождает делегация Керкирской митрополии.
До Смоленска святыня уже побывала в Чебоксарах, Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Пскове. Всего за время пребывания в России она посетит 12 регионов.
В Смоленске принесение мощей совпало с годом 925-летия со дня основания Успенского кафедрального собора. Поклониться святыне верующие смогут до второй половины дня 4 сентября, после чего ковчег отправится дальше по маршруту.
Святитель Спиридон Тримифунтский почитается в православной традиции как чудотворец и покровитель нуждающихся. Его мощи постоянно находятся на Корфу.
Ранее Life.ru публиковал график пронесения мощей Спиридона Тримифунтского по городам России. Ковчег со святыми мощами будет находиться в РФ с 17 августа по 20 сентября 2026 года. Спиридон Тримифунтский считается одним из самых почитаемых православных святых. Подробнее о его жизни, чудесах, молитвах и о том, с какими просьбами к нему обращаются верующие, — в большом материале Life.ru.
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