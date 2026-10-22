Очереди на границе России и Польши сократились до одного часа

Автомобилистам больше не приходится часами стоять на границе Калининградской области с Польшей. Время прохождения контроля сократилось до одного часа в обоих направлениях, а пункты пропуска вернулись к штатной работе. Об этом ТАСС сообщила представитель региональной таможни Оксана Иванова.

«Ситуация на участке российско-польской границе остается спокойной, оформление на въезд в Россию и выезд из Российской Федерации в Польшу занимает не более одного часа», — рассказала она.

Ещё в начале недели обстановка была значительно сложнее. Водителям, направлявшимся из Польши в Калининградскую область, приходилось проводить в очередях до шести часов. Основной поток автомобилей шёл через пункт пропуска Мамоново-2.

Причиной заторов стали осенние школьные каникулы в Германии, из-за которых увеличилось количество путешественников. Дополнительные задержки, по данным российской таможни, создавали усиленные проверки на польской стороне границы.

Ситуация начала улучшаться постепенно. Уже 20 октября время ожидания сократилось вдвое — до трёх часов. Теперь, согласно сообщению таможни от 22 октября, на пересечение границы требуется не более часа.