ФСБ задержала 51-летнего иностранца при попытке сбежать в Польшу через границу

В Калининградской области пограничники задержали 51-летнего иностранца, который специально прилетел из Москвы, чтобы нелегально попасть в Польшу. Мужчина попытался преодолеть охраняемый участок границы в обход официальных пунктов пропуска, однако его планы сорвали сотрудники ФСБ.

Инцидент произошёл на территории Мамоновского городского округа, граничащего с Польшей. Как сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ, нарушитель успел преодолеть сигнализационный комплекс, после чего был обнаружен и задержан пограничным нарядом.

«Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области предотвратили нарушение государственной границы РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пограничников, мужчина прибыл в Калининград авиарейсом из Москвы именно с целью незаконного пересечения российско-польской границы. Вместо того чтобы воспользоваться официальным пунктом пропуска, он выбрал путь через охраняемую территорию.

Однако завершить задуманное иностранец не успел. Система охраны позволила обнаружить его ещё до пересечения государственной границы. Гражданство задержанного и причины, по которым он пытался попасть в Польшу таким способом, не уточняются.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы — по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ. Теперь обстоятельства его попытки попасть в соседнюю страну предстоит установить следствию.

Ранее Life.ru сообщал о 16-летнем подростке, который незаконно пересёк границу России с Польшей. Юноша приехал в Калининградскую область из Санкт-Петербурга, после чего пешком добрался до границы и оказался на польской территории. Там его задержали местные пограничники и передали российской стороне.