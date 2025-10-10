На границе Польши задержали подростка при попытке пешком попасть из России в ЕС

Калининградский областной суд сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего юноши, который хотел пешком попасть в ЕС из Калининграда. После задержания подросток был передан российской стороне.

«В Правдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале областного суда.

Согласно данным следствия, подросток прибыл в Калининград из Санкт-Петербурга с целью дальнейшего переезда в страны Евросоюза для получения политического убежища. В течение нескольких дней он занимался поиском наиболее подходящего участка для нелегального пересечения границы с Польшей. 24 августа нарушитель выбрал Правдинский муниципальный округ, добрался до посёлка Севское и направился пешком в сторону границы. Он приблизился к инженерным сооружениям, охраняющим границу, переплыл реку Лава и продолжил движение пешком.

«В 20 метрах от пограничного знака пересёк государственную границу и продолжил движение пешком по территории Польши, где был задержан сотрудниками пограничной стражи соседнего государства, а впоследствии передан российской стороне», — говорится в заявлении пресс-службы суда.

Следствие квалифицировало действия юноши по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы). В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания по данному делу.

Ранее в Залесской волости пограничная служба Латвии пресекла попытку незаконного пересечения границы с Россией. Задержанный имел проездной документ беженца, выданный Нидерландами. В отношении нарушителя начато административное производство за несоблюдение статьи 18 Закона Латвийской Республики о государственной границе.