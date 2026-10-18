Вместо беседки: Финн купил пограничную вышку для созерцания

Житель Финляндии превратил списанную пограничную вышку в личную смотровую площадку, установив 20-метровую конструкцию прямо возле собственного дома. Необычным сооружением обзавёлся Микко Макконен из деревни Юурикка в городе Китеэ, сообщает телерадиокомпания Yle.

История началась в 2006 году, когда мужчина приобрёл металлическую башню практически по стоимости металлолома. Для доставки восьмитонного сооружения понадобились два грузовика. Уже следующей весной местные жители помогли собрать конструкцию на возвышенности неподалёку от его жилища.

Несмотря на внушительные размеры, постройка не потребовала специального строительного разрешения. Во время сильного ветра она заметно раскачивается, а устойчивость обеспечивают натянутые тросы. Внутри оборудованы отопление, электричество и небольшая библиотека с литературой о птицах и авиации.

Хозяин практически еженедельно поднимается наверх, чтобы любоваться окрестностями и показывать необычное место гостям. До российской границы отсюда примерно 13 километров. Сам Макконен убеждён, что «у каждого должна быть своя башня».

Когда-то подобные сооружения активно использовали финские пограничники. Однако с 1990-х годов сотни наблюдательных пунктов демонтировали, заменив их современными средствами слежения. Сегодня в эксплуатации остаются лишь несколько десятков таких объектов.

В прошлом мужчина работал в финском МИД и пять лет прожил в СССР. Теперь из-за закрытия восточной границы он не поддерживает контакты с российскими знакомыми, опасаясь создать им неприятности.