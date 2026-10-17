Министр обороны Финляндии жёстко пресёк призывы сбивать российские самолёты

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен напомнил о действующем порядке применения силы при нарушении воздушного пространства страны. Так он отреагировал на предложение бывшего премьер-министра Санны Марин сбивать российские самолёты, которые нарушают воздушные границы государств НАТО и Евросоюза, сообщает Ilta-Sanomat.

«В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооружённые силы, и при необходимости применяется сила», — заявил Хяккянен.

По словам министра, в стране уже много лет действует отработанная система реагирования, при которой объём применяемой силы определяется оценкой угрозы. Таким образом, решение зависит от конкретной ситуации, а не предполагает автоматического применения оружия при каждом нарушении.