Министр обороны Финляндии жёстко пресёк призывы сбивать российские самолёты
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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен напомнил о действующем порядке применения силы при нарушении воздушного пространства страны. Так он отреагировал на предложение бывшего премьер-министра Санны Марин сбивать российские самолёты, которые нарушают воздушные границы государств НАТО и Евросоюза, сообщает Ilta-Sanomat.
«В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооружённые силы, и при необходимости применяется сила», — заявил Хяккянен.
По словам министра, в стране уже много лет действует отработанная система реагирования, при которой объём применяемой силы определяется оценкой угрозы. Таким образом, решение зависит от конкретной ситуации, а не предполагает автоматического применения оружия при каждом нарушении.
Напомним, Марин призвала сбивать российские истребители при каждом нарушении воздушного пространства стран ЕС и НАТО. Бывший премьер также выступила за усиление европейских армий и развитие беспилотных систем. До неё аналогичную идею высказывал президент Чехии Пётр Павел. Он заявил, что Россия «уважает силу», поэтому альянсу следует демонстрировать способность защищать свои границы.