«Очередные расходы»: В Госдуме не оценили план Минстроя ввести надбавки к тарифам ЖКХ
Депутат Слуцкий выступил против надбавок к тарифам ЖКХ на ремонт сетей
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Износ сетей ЖКХ в России достиг критических значений. По данным Минстроя, замены требуют более 40% сетей, а в отдельных регионах показатель доходит до 100%. На этом фоне ведомство предложило ввести целевые надбавки к коммунальным платежам. Деньги с граждан планируют направлять на ремонт старых труб, теплосетей и котельных. В ЛДПР инициативу назвали «новым побором».
«Как ни назови новый побор, для людей это очередные расходы», — приводит «Газета.ru» слова председателя партии Леонида Слуцкого. Он подчеркнул: семьи уже отдают значительную часть доходов за ЖКУ, но продолжают страдать от некачественной воды, аварий и перебоев с теплом.
Вместо надбавок в ЛДПР предлагают запустить государственную программу обновления всех сетей за счёт федерального бюджета. Партия также выступает за возврат отрасли под госконтроль и создание профильного ведомства.
Отдельно Слуцкий указал на проблему концессий. Компании получают сети в управление с обязательством их модернизировать. Но, по его словам, недобросовестные операторы получают господдержку, а трубы продолжают гнить.
«Новая надбавка в квитанции не должна перекладывать последствия этих провалов на жителей», — заключил он.
Ранее стало известно, что Минстрой предложил надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта старых сетей. По данным СМИ, инициатива пока находится на стадии обсуждения. Предполагается, что надбавки будут целевыми.