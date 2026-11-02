Износ сетей ЖКХ в России достиг критических значений. По данным Минстроя, замены требуют более 40% сетей, а в отдельных регионах показатель доходит до 100%. На этом фоне ведомство предложило ввести целевые надбавки к коммунальным платежам. Деньги с граждан планируют направлять на ремонт старых труб, теплосетей и котельных. В ЛДПР инициативу назвали «новым побором».

«Как ни назови новый побор, для людей это очередные расходы», — приводит «Газета.ru» слова председателя партии Леонида Слуцкого. Он подчеркнул: семьи уже отдают значительную часть доходов за ЖКУ, но продолжают страдать от некачественной воды, аварий и перебоев с теплом.

Вместо надбавок в ЛДПР предлагают запустить государственную программу обновления всех сетей за счёт федерального бюджета. Партия также выступает за возврат отрасли под госконтроль и создание профильного ведомства.

Отдельно Слуцкий указал на проблему концессий. Компании получают сети в управление с обязательством их модернизировать. Но, по его словам, недобросовестные операторы получают господдержку, а трубы продолжают гнить.

«Новая надбавка в квитанции не должна перекладывать последствия этих провалов на жителей», — заключил он.