Очнулся иностранцем: Учитель из Владимира после колоноскопии внезапно «забыл» русский язык

28-летний учитель английского из Владимира после колоноскопии под наркозом на несколько часов перестал говорить по-русски. Об необычном случае рассказала телеграм-каналу Mash врач-эндоскопист.

Мужчина пришёл на плановую процедуру. По словам медика, ранее анестезию ему никогда не делали. После обследования пациент долго приходил в себя, а очнувшись, начал общаться исключительно на английском.

Сотрудники клиники больше часа пытались привести его в нормальное состояние. Позже позвали жену, однако и при ней он продолжал использовать иностранную речь. При этом учитель кричал и активно пытался что-то объяснить окружающим.

Русский язык вернулся через несколько часов. Первую понятную фразу мужчина произнёс, когда сообщил, что хочет в туалет. После этого он вновь смог нормально разговаривать.

Ранее сообщалось, что житель турецкой Коньи после операции и закупорки артерии перестал говорить на родном языке и перешёл на датский. Проблемы начались через два дня после хирургического вмешательства. Врачи выяснили, что у мужчины закупорена крупная артерия в мозгу, и сразу удалили сгусток. Жалобы пациента в значительной степени исчезли, однако он внезапно заговорил на датском и не мог произнести ничего на турецком.