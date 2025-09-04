Упал россиянином, очнулся русичем: Как травмы мозга заставляют забыть свой язык и выучить новый

Недавно, 3 сентября, ряд СМИ осветил необычную историю о россиянке и её мозге. Женщина, которой на данный момент 45 лет, отдыхала в Таиланде. Уроженка Томска поскользнулась в бассейне и ударилась головой. Медики диагностировали ей черепно-мозговую травму и перелом уха, порекомендовали трепанацию. Но самый интересный диагноз — это амнезия. Женщина уже пришла в себя, но не помнит своего имени, не узнаёт близких, а общается на древнерусском языке. Неужели в ней заговорили древние русичи? Как так получилось, расскажем в материале.

Россиянка забыла русский и говорит на древнерусском: как это возможно?

Россиянка забыла русский после черепно-мозговой травмы. Но забыла она только современный русский. Фото © VK / Регион-70 | Томск

На самом деле тут нет ничего удивительного. Елена из Томска по профессии филолог. В университете она изучала древнерусский, должна была читать много источников. Кроме того, женщина столкнулась не только с физической травмой. В Таиланде она проводила экскурсии для русскоязычных, но недавно узнала, что её отец скончался от онкологии. Взяв отпуск от основной работы, поехала в Томск, вернулась и арендовала в Тае апартаменты с бассейном. Там всё и произошло. Сама женщина, придя в себя, спросила у близкого человека: «Кто твои родцы?». Именно этого слова в письменных источниках нет, но подруги женщины решили, что это древнерусский.

«Очевидно, что у пациентки произошла серьёзная черепно-мозговая травма, затронувшая височную долю мозга, что подтверждается необходимостью проведения операции. Вероятно, речь идёт не о субдуральной гематоме, однако у пациентки развилась амнезия, характерная для поражения височной коры», — рассказывает наш эксперт, врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Прогноз у него позитивный: «После адекватного лечения и реабилитации такие нарушения памяти частично или полностью восстанавливаются, что подтверждается клинической практикой».

Каков механизм языковых аномалий после травм головного мозга?

Головной мозг — удивительный орган. Мы до сих пор многого о нём не знаем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Елене показана нейрохирургическая операция. Но как так получилось, что у филолога из Томска полная амнезия, но старославянский вдруг «всплыл»? Всё дело в мозге и его отделах. За знание иностранного и своего языков отвечают разные его области. Вернее, области одни и те же, но главное — где они расположены. Тут начинается самое интересное.

Амнезия, при которой пациентка не помнит, где она находится и кто она, является типичной для антероградной амнезии, когда нарушается способность формировать новые воспоминания. Однако необычным является то, что она не помнит родной язык, но при этом всплывают знания древнерусского языка. Это может указывать на специфический сбой в хранении и доступе к информации, связанной с разными уровнями памяти и различными участками коры головного мозга. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

Язык «пишется» на кору мозга, как на флешку. За речь и понимание отвечают две области: центры Вернике и Брока. Они «размазаны» по всей площади коры — независимо от полушария. Но тут есть нюансы: родная речь записывается в доминантном полушарии. Например, почти у всех правшей оно левое, а у левшей — правое. Но важно помнить, что запоминание речи происходит благодаря совместной работе обоих полушарий, но с разными акцентами в зависимости от характера информации. А с иностранным языком всё наоборот. Получая травму, мы повреждаем эти центры. Поэтому случается амнезия, а за формирование речи начинает отвечать другой отдел — и на период травмы иностранный становится «дефолтным» языком.

Другие случаи, когда после болезни или травмы люди забывали родной язык

Елена — не единственный человек, который забыл родной язык после травмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Green Mountain Montenegro

«Особенно интересно, что пациентка, будучи филологом и специалистом по древнерусскому языку, демонстрирует всплывание именно тех знаний, которые эмоционально закрепились в её памяти во время учёбы и профессиональной деятельности», — рассказывает Рустем Гайфутдинов. И это правда. Проживая в Таиланде, россиянка должна была знать как минимум английский. Но говорит именно на старославянском. «Это может свидетельствовать о том, что эмоционально значимые воспоминания имеют более прочные нейронные связи и первыми восстанавливаются после травмы», — объясняет наш эксперт. Далее мы приведём несколько реальных случаев, описанных в медицине. Все они очень похожи на то, с чем столкнулась Елена.

Австралиец Бен Макмахон

Австралиец Бен Макмахон забыл свой родной австралийский английский после того, как его мозгу стало плохо. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Benjamin McMahon

В 2014 году австралиец Бен Макмахон попал в автомобильную аварию. В результате он впал в кому, получил множественные травмы, в том числе головы. Молодому человеку повезло: через неделю 22-летний парень пришёл в себя. Но вот незадача: он забыл английский и разговаривал на китайском. Его поняла только медсестра, потому что она китаянка и это её родной язык. Знания не появились из ниоткуда. Бен проходил базовый курс языка в школе, но знал его на «троечку». Через месяц Бен снова вспомнил родной язык.

Китаянка Лю Яо

Пенсионерка Лю Яо в 94 года пережила инсульт и забыла родной китайский. Фото © nypost

Китайская пенсионерка Лю Яо в 2018 году пережила инсульт. На тот момент ей было 94 года. Ей несказанно повезло. Во-первых, это был геморрагический инсульт — его часто вызывает разрыв аневризмы сосуда головного мозга — самый опасный из всех, но Лю Яо выжила. Во-вторых, она преподавала английский в школе. Поэтому не утратила речь, а стала разговаривать на этом языке. Через неделю Лю Яо снова вспомнила китайский.

Чешский гонщик Матей Кус

Чешский гонщик Матей Кус тоже забыл родной язык, зато стал общаться на английском. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3kuskus3

В 2007 году Матей Кус, гонщик из Чехии, на соревнованиях не справился с управлением и влетел в отбойник. После этого у него была классическая амнезия: не узнавал родных, не мог вспомнить, что он автогонщик из Чехии. Зато с ним можно было поговорить на английском. Язык Матей никогда особо не учил, но часто выезжал за границу, играл в видеоигры и смотрел фильмы с субтитрами. Этого оказалось достаточно, чтобы начать общаться. Спустя пять дней нейротерапии чешский язык вернулся. Английский же пропал.

Подросток из Голландии

В 2022 году подросток из Голландии получил травму на футболе, потребовалась операция. После наркоза мальчик очнулся, но голландского языка он уже не знал. Зато бодро разговаривал — внезапно — на английском. Кроме того, подросток думал, что находится в штате Юта. Это юг США. Конечно, английский он изучал в школе. Уже через 18 часов голландский стал возвращаться, а после визита друзей и вовсе восстановился.

Случай 1907 года от невролога Пьера Мари

Первый подобный случай был описан неврологом Пьером Мари более сотни лет назад. Фото © Wikipedia

Самый первый случай языковых аномалий после травмы был описан французским неврологом Пьером Мари. Он столкнулся с пациентом, который пережил инсульт. Оказывается, в 1907 году такие состояния уже умели лечить. Но после того, как мужчина пришёл в себя, он начал говорить по-французски с эльзасским акцентом. На основе данного случая выявили Синдром иностранного акцента — тут название говорит само за себя. Иногда пациенты могут начать говорить на родном языке с иностранным акцентом после инсультов, наркозов, травм головы.

Амнезия проявляется в виде нарушения памяти на факты из жизни до травмы. Это связано с повреждением лимбической коры, которая находится в височной области мозга. Лимбическая система играет ключевую роль в хранении и обработке информации, а также в эмоциональном закреплении воспоминаний. Мозг — сложнейший орган, и его загадки до сих пор остаются предметом интенсивных исследований. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог